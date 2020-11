New Atari VCS console comes with 100 classic arcade & Atari 2600 games

Atari's new VCS console will come with 100 arcade/console classics like Pong, Millipede, Tempest, Sword Quest and Yars Revenge.

Atari recently confirmed the games included in the Atari Vault, a free bundle of classic arcade titles that come with the new Atari VCS system.

Atari is baking in lots of extra nostalgic value in its new VCS console, and will include a huge library of old-school arcade classics for free. Anyone who buys the VCS can relive those old late 70s and early 80s glory days of arcade and console gaming with titles like Asteroids, Centipede, Lunar Lander, Missile Command, and Pong. Even the Sword Quest games show up.

The idea here is to capture those old memories and faithfully recreate them on a new modern console with an upgraded joystick--complete with rumble feedback, LEDs, and more.

Atari will sell a $5 Atari Vault 2 bundle that includes Atari 5200 games. The VCS connects to an online digital storefront that peddles both Atari classics and newer titles. Don't expect to see big AAA games on the list. The Atari VCS isn't super powerful, but it can run bigger games at limited perf, and can boot up Windows apps like Steam.

Instead, the VCS will mostly sell smaller games and indies that cap out at $25 a pop.

The Atari VCS releases sometime 2020 for Indiegogo backers, and then other consumers later. There will be two versions: $249 for the 4GB model, and $279 for the 8GB model.

The following games are included in the free Atari Vault on the VCS:

1 Asteroids - Arcade Arcade

2 Asteroids Deluxe - Arcade Arcade

3 Black Widow - Arcade Arcade

4 Centipede - Arcade Arcade

5 Crystal Castles - Arcade Arcade

6 Gravitar - Arcade Arcade

7 Liberator - Arcade Arcade

8 Lunar Lander - Arcade Arcade

9 Major Havoc - Arcade Arcade

10 Millipede - Arcade Arcade

11 Missile Command - Arcade Arcade

12 Pong - Arcade Arcade

13 Red Baron - Arcade Arcade

14 Space Duel - Arcade Arcade

15 Sprint - Arcade Arcade

16 Super Breakout - Arcade Arcade

17 Tempest - Arcade Arcade

18 Warlords - Arcade Arcade

19 3D Tic Tac Toe Atari 2600

20 Adventure Atari 2600

21 Air Sea Battle Atari 2600

22 Asteroids Atari 2600

23 Backgammon Atari 2600

24 Basic Math Atari 2600

25 Basketball Atari 2600

26 Blackjack Atari 2600

27 Bowling Atari 2600

28 Brain Games Atari 2600

29 Breakout Atari 2600

30 Canyon Bomber Atari 2600

31 Air Raiders Atari 2600

32 Armor Ambush Atari 2600

33 Astroblast Atari 2600

34 Dark Cavern Atari 2600

35 Frogs and Flies Atari 2600

36 International Soccer Atari 2600

37 Sea Battle Atari 2600

38 Space Attack Atari 2600

39 Star Strike Atari 2600

40 Super Challenge Baseball Atari 2600

41 Super Challenge Football Atari 2600

42 Swordfight Atari 2600

43 Desert Falcon Atari 2600

44 Dodge-Em Atari 2600 Atari 2600

45 Double Dunk Atari 2600

46 Fatal Run Atari 2600

47 Flag capture Atari 2600

48 Football Atari 2600

49 Golf Atari 2600

50 Gravitar Atari 2600

51 Hangman Atari 2600

52 Haunted House Atari 2600

53 Homerun Atari 2600

54 Human Cannonball Atari 2600

55 Maze Craze Atari 2600

56 Millipede Atari 2600

57 Miniature Golf Atari 2600

58 Missile Command Atari 2600

59 Night Driver Atari 2600

60 Off the Wall Atari 2600

61 Outlaw Atari 2600

62 Quadrun Atari 2600

63 Race Atari 2600

64 Radar Lock Atari 2600

65 RealSports Baseball Atari 2600

66 RealSports Basketball Atari 2600

67 RealSports Boxing Atari 2600

68 RealSports Football Atari 2600

69 RealSports Soccer Atari 2600

70 RealSports Tennis Atari 2600

71 RealSports Volleyball Atari 2600

72 Return to Haunted House Atari 2600

73 Save Mary Atari 2600

74 Secret Quest Atari 2600

75 Sentinel Atari 2600

76 Sky Diver Atari 2600

77 Slot Machine Atari 2600

78 Slot Racers Atari 2600

79 Sword Quest Fireworld Atari 2600

80 Space War Atari 2600

81 Sprint Master Atari 2600

82 Star Raiders Atari 2600

83 Starship Atari 2600

84 Steeplechase Atari 2600

85 Stellar Track Atari 2600

86 Street Racer Atari 2600

87 Stunt Cycle Atari 2600

88 Sub Commander Atari 2600

89 Super Baseball Atari 2600

90 Super Breakout Atari 2600

91 Super Football Atari 2600

92 Surround Atari 2600

93 Sword Quest Earthworld Atari 2600

94 Sword Quest Waterworld Atari 2600

95 Tempest Atari 2600

96 Video Cube Atari 2600

97 Video Olympics Atari 2600

98 Video Pinball Atari 2600

99 Warlords Atari 2600

100 Yars Revenge Atari 2600

Atari Vault 2 ($5)